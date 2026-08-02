أعلن نادي الحزم، الأحد، تعاقده مع أيمن الحجيلي لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم قادمًا من العروبة.

وكتب النادي في صفحته الرسمية على منصة «إكس»: «أيمن الحجيلي حزماوي» دون الكشف عن مدة العقد.

ويأتي تعاقد الحزم مع الحجيلي «27 عامًا»، تأكيدًا لما أشارت إليه «الرياضية» في 28 يونيو الماضي، إذ نقلت عن مصدر خاص أن إدارة نادي الحزم وقعت عقدًا احترافيًا مع الحجيلي، لاعب وسط العروبة، لمدة موسمين حتى 2028.

وأصبح الحجيلي رابع صفقات الحزم في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد ضم كل من الغيني موري كوناتي، والتونسي محمد أمين بن حميدة، ومحمد الحمداني.

وبدأ الحجيلي مسيرته في الفئات السنية بنادي الأنصار، وبعدها تنقل بين عدة أندية أبرزها ضمك والعين والخليج والفيصلي والعروبة.

ويستعد الحزم تحت قيادة مدربه التونسي جلال قادري للموسم الجديد بمعسكر خارجي في تونس، وتليها مرحلة أخرى من التحضيرات على ملعب النادي قبل ملاقاة أبها في 13 أغسطس الجاري على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.