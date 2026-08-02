5 ملايين تنقل باخر إلى ليون

تعاقد نادي ليون الفرنسي مع النمساوي فيليكس باخر، مدافع فريق إستوريل البرتغالي الأول لكرة القدم، بعقد يمتد لخمسة أعوام حتى 2031، وفق ما أعلن الأحد.

وأنفق ليون 5 ملايين دولار، لإتمام الصفقة، إضافة إلى مكافآت تصل إلى 900 ألف دولار.

وتتضمن الصفقة بندًا يمنح النادي البرتغالي نسبة 12.5% من أيّ أرباح مستقبلية محتملة عند إعادة بيع اللاعب.

وبدأ باخر صاحب الـ25 عامًا، الذي مثّل منتخب بلاده تحت 20 عامًا، من أكاديمية فاكر إنسبروك، حيث استهل مشواره الاحترافي، قبل أن يلتحق بفرايبورج الألماني 2020، ومنه إلى تيرول النمساوي في 2021، ثم إستوريل 2024، وشارك في 58 مباراة، وسجل أربعة أهداف.

وأوضح ليون في بيان صحافي، أن استقطابه باخر، يندرج ضمن رغبته في الرهان على اللاعبين الواعدين، مضيفًا :«الرهان على لاعبين واعدين خصوصًا أولئك القادمين من الدوري البرتغالي»، مثل أفونسو موريرا، من سبورتينج لشبونة، أو الهولندي روبن كلويفرت لاعب كاسا بيا.

وكان النادي المتوّج بالدوري الفرنسي 7 مرات تعاقد مع موريرا بـ2.3 مليون دولار، قبل بيعه هذا الصيف لباير ليفركوزن الألماني بـ34 مليون دولار، أما كلويفرت فتم التعاقد معه بـ4.5 مليون دولار.

ويخوض ليون 4 أغسطس الجاري، مباراة الذهاب من الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا، أمام سبارتا، في براغ.