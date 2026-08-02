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صفقة جديدة

2026.08.02 | 07:10 pm
أبرم نادي ليون الفرنسي صفقة انتقال النمساوي فيليكس باخر إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قادمًا من إستوريل البرتغالي، بعقد يمتد خمسة أعوام حتى 2031 (المركز الإعلامي ـ نادي ليون)
صفقة جديدة

صفقة جديدة

صفقة جديدة