صفقة جديدة

أبرم نادي ليون الفرنسي صفقة انتقال النمساوي فيليكس باخر إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قادمًا من إستوريل البرتغالي، بعقد يمتد خمسة أعوام حتى 2031 (المركز الإعلامي ـ نادي ليون)