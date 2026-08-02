فالكونز يخطف ذهبية «Street Fighter 6»

حقق التشيلي «Craime» لاعب فريق فالكونز السعودي للرياضات الإلكترونية، إنجازًا تاريخيًا، بعدما تُوِّج بلقب بطولة «Street Fighter 6»، ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، ليضيف أول لقب للفريق في هذه اللعبة خلال منافسات البطولة العالمية.

وجاء تتويج اللاعب التشيلي، البالغ من العمر 15 عامًا، بعد مشوار تنافسي جمع خلاله بين الخبرة والهدوء في مواجهات ضمت نخبة لاعبي «Street Fighter 6» حول العالم، قبل أن يحسم اللقب في نهائيات البطولة المنظمة في باريس العاصمة الفرنسية.

ويواصل فريق فالكونز مشواره في البطولة، معُززًا حضوره العالمي عبر مختلف الألعاب، ومن أبرزها ألعاب القتال.

ويُعد تتويج «Craime» تأكيدًا على التحول الكبير في مشهد الرياضات الإلكترونية، مع صعود جيل جديد من اللاعبين الشباب القادرين على منافسة الأسماء الكبرى عالميًا، بعدما نجح في عمر 15 عامًا في اعتلاء منصة التتويج بأحد أكبر المحافل التنافسية في اللعبة.