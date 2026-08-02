«أديداس» تُجهز منتخبات المونديال الإلكتروني

أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية عن شراكة كبرى مع «أديداس»، تتولى بموجبها الشركة العالمية للمستلزمات الرياضية تجهيز كافة المنتخبات الوطنية المشاركة في النسخة الافتتاحية من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية.

وقال محمد النمر، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مؤسسة الرياضات الإلكترونية، في بيان صحافي: «تُعبر قمصان المنتخبات الوطنية عن الهوية والانتماء الوطني، وتحمل في تصميمها وألوانها طموح أمة بأكملها، يسرّنا التعاون مع أديداس، إحدى أبرز العلامات التجارية الرياضية في العالم، لنمنح لاعبي الرياضات الإلكترونية الفرصة لتمثيل دولهم وأقاليمهم على الساحة العالمية، بالمكانة الرفيعة والرمزية الثقافية اللتين طالما ارتبطتا بالرياضات التقليدية. وستسهم هذه الشراكة في صناعة لحظات وطنية استثنائية وإلهام جيل جديد من اللاعبين والجماهير، وكل ذلك تحت راية بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية».

من جانبه، أوضح فيليب وولر، نائب الرئيس الأول لتطوير العلامة التجارية في أديداس أن الشركة تمتلك خبرة تمتد لعقود طويلة في تصميم الأطقم للرياضيين المشاركين في أكبر الأحداث الرياضية العالمية، مضيفًا: «ندرك الدور الذي تؤديه القمصان في ترسيخ الهوية والانتماء وروح المنافسة ضمن هذه البطولات. ويسعدنا أن نكون جزءًا من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، ويتسنى لنا نقل هذه الخبرة إلى عالم الرياضات الإلكترونية على نطاق عالمي».

ويُعد هذا الحدث أول بطولة للرياضات الإلكترونية تعتمد صيغة التمثيل الوطني ضمن المنتخبات، على نطاقٍ غير مسبوق في تاريخ الرياضات الإلكترونية، ومن المقرر انطلاقها 2 نوفمبر المقبل، في الرياض العاصمة السعودية.

وتدعم هذه الشراكة التقارب والتكامل بين الرياضات الإلكترونية، والثقافة والترفيه ومجال الرياضة العام، بما يشكل محطة فارقة بالنسبة لمسيرة قطاع الرياضات الإلكترونية والمشهد الرياضي العالمي.

وبصفتها الشريك الرسمي للأطقم الرياضية، وشريكًا عالميًا لبطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، ستتولى أديداس حصريًا تصميم وإنتاج أطقم المنافسات لأكثر من 100 دولة وإقليم مشارك، وسيحصل كل وفد ممثّل عن المنتخب، بما في ذلك أكثر من 2.000 لاعب ومدرب، على قمصان، وبدلات رياضية مصممة خصيصًا لتعكس الهوية الوطنية لهذا المنتخب، وتحتفي في الوقت ذاته بالروح العالمية التي تجمع منافسات الرياضات الإلكترونية. ومن المقرر الكشف عن قمصان المنتخبات الوطنية خلال الأسابيع المقبلة.