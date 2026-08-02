الإنتر يطلب ديابي من الاتحاد

تلقى نادي الاتحاد عرضًا رسميًا من نظيره إنتر ميلان الإيطالي للتعاقد مع الفرنسي موسى ديابي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وأوضحت المصادر أن العرض يتضمن حصول الاتحاد على مبلغ 18 مليون يورو، إضافة إلى انتقال الألباني كريستيان أصلاني، لاعب وسط الإنتر، لفريقه، مقابل انضمام ديابي إلى بطل الدوري الإيطالي.

وذكرت المصادر أن إدارة الاتحاد لا تزال تدرس العرض، وسط استمرار النقاشات الداخلية لاتخاذ القرار النهائي في ظل أهمية ديابي الفنية للفريق ورغبة النادي في اتخاذ قرارٍ يخدم مصلحته على المدى القريب والبعيد.

وانضم الفرنسي إلى «النمور» قبل موسمين، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي. وبقميصهم، لعِب 71 مباراةً، أحرز خلالها 11 هدفًا وصنع 31.

وتُقدّر قيمته السوقية بـ 25 مليون يورو، حسب موقع «ترانسفير ماركت» الكروي الإلكتروني.