هجر والجنوبي.. القصة مستمرة في «يلو»

أعلن نادي هجر، الأحد، تجديد عقد عبد الله الجنوبي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «القصة مستمرة.. عبد الله الجنوبي مديرًا فنيًا للفريق لموسم 2026ـ2027م» مضيفًا أن خطوة استمرار الجنوبي في قيادة الفريق في دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى تأتي في إطار حرص الإدارة على تعزيز الاستقرار الفني للفريق.

من جانبه، أعرب عبد الله الجنوبي عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكدًا سعادته بمواصلة العمل مع النادي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق النتائج التي تليق بتاريخ هجر وطموحات جماهيره.

وكان الجنوبي قاد هجر إلى الصعود إلى دوري «يلو» بعد أن حل الفريق ثانيًا في المجموعة الثانية ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية، الموسم الماضي.