رسميا.. الفيصلي يحسم صفقة بوجيندا

حسمت إدارة نادي الفيصلي، الأحد، رسميًا صفقة التعاقد مع الجناح الكونغولي الدولي ثيو بوجيندا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «من غابات كينشاسا إلى مسارح المونديال.. الفهد الحقيقي وصل.. بوجيندا فيصلاوي».

وكانت «الرياضية» استبقت خطوة نادي الفيصلي بالتعاقد مع بوجيندا، إذ عنونت قبل نحو ثلاث ساعات من الإعلان عن الصفقة: «بوجيندا يقترب من الفيصلي»، ونقلت عن مصدر خاص في سياق الخبر أن الجناح الكونغولي الدولي ثيو بوجيندا يخضع إلى فحوص طبية، الأحد، قبل التوقيع رسميًا مع نادي الفيصلي، مضيفة أن اللاعب وصل إلى مقر معسكر الفريق الصاعد إلى دوري روشن السعودي في سلوفينيا، السبت.

وبات بوجيندا ثامن لاعب أجنبي ينضم إلى «عنابي سدير» خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد أن تعاقدت الإدارة مع الكاميروني كريستيان باسوجوج، الفرنسي ألكسندر ميندي، الإسباني جايمي سيواني، السنغالي عبد الله سيك، الجابوني أندري جوردي، والإسباني فرناندو باتشيكو.

وتنقل بوجيندا الجناح البالغ من العمر 30 عامًا بين ستة أندية أوروبية طوال مسيرته الاحترافية، ومنها سلتا فيجو وقادش الإسبانيان، وسبارتاك موسكو، وشارك خلالها في 396 مباراة وأحرز 87 هدفًا وصنع 59.

أما على الصعيد الدولي، فقد مثل المنتخب الكونغولي في 40 مباراة، منها اثنتان في كأس العالم 2026 حسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.