فورمولا 4.. «جي تي» تنضم إلى السباقات المساندة

انضمت سلسلة السباقات السعودية «جي تي» إلى برنامج السباقات المساندة الرسمي لبطولة أرامكو فورمولا 4 السعودية، التي تنظم تحت الإشراف الرياضي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» يمثل إطلاق السلسلة الجديدة خطوة إضافية لبناء منصة أوسع لرياضة المحركات في السعودية ودولة قطر، من خلال توفير مزيد من الفرص أمام السائقين والفرق وعشاق هذه الرياضة للمشاركة في منافسات الحلبات ضمن بيئة احترافية ومنظمة.

وصُممت «موتور مانيا جي تي» لتوسيع فرص دخول السائقين إلى عالم سباقات سيارات «جي تي»، مع الحفاظ على روح المنافسات المباشرة والحماس الذي تتميز به هذه الفئة، وتضم صيغة المنافسات هذا العام شبكة انطلاق متعددة الفئات، تتألف من 12 سيارة من علامات تشمل فيراري وراديكال وماكلارين وجينيتا، بما يتيح للسائقين خوض تجربة سباق متكاملة وفق أعلى المعايير التنظيمية.

ويتضمن البرنامج في كل جولة حصة تجارب حرة مدتها 25 دقيقة، تليها حصة تأهيلية لمدة 25 دقيقة، ثم سباق يستمر 35 دقيقة، على أن تبدأ السباقات بنظام الانطلاق المتحرك، ويُشترط على جميع السائقين المشاركين حمل رخصة سباقات سارية صادرة عن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.