الريال يرحّب بتراجع «فيفا» عن الاستثمار في كأس العالم

رحَّب نادي ريال مدريد الإسباني، الأحد، بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التراجع عن خطته المثيرة للجدل بالسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في مسابقاته، على رأسها كأس العالم.

واضطر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، إلى التراجع عن الخطوة، الجمعة، بعد رد فعلٍ قوي معارضٍ للفكرة من الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا»، واتحاداتٍ قاريةٍ أخرى.

وقال النادي الملكي في بيانٍ: «يعتقد نادينا أن هذا الخبر جيدٌ لكرة القدم، ومؤسساتها، وقبل كل شيءٍ لملايين العشاق لرياضتنا المحبوبة».

وأضاف: «يود الريال أن يُعرب عن امتنانه ليويفا، والاتحادات القارية والوطنية، وجميع المؤسسات التي عارضت هذا المشروع بحزمٍ ومسؤوليةٍ».

وتابع نادي العاصمة الإسبانية: «وحدتهم، وإحساسهم بالواجب حميا كرة القدم في لحظةٍ حاسمةٍ».

وأعلن ريال مدريد، الذي كان عضوًا مؤسِّسًا في مشروع دوري السوبر الأوروبي «المنشق» الذي لم يبصر النور، فبراير الماضي أنه توصَّل إلى اتفاقٍ مع «يويفا» لما فيه خير لكرة القدم الأوروبية للأندية، منهيًا أعوامًا من التوتر في العلاقات بين الطرفين.

وأعلن «فيفا»، الثلاثاء، خططًا لإنشاء فرعٍ تجاري لإدارة أكبر بطولاته، بما في ذلك كأس العالم وكأس العالم للأندية، مع فتح هذا الكيان الاقتصادي أمام الاستثمار الخاص، الذي قال إنفانتينو إنه قد يدرُّ 4.2 مليار دولار.

وقاد «يويفا» المعارضة لهذه الخطة، مؤكدًا أنه سيُقاطع كل بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأنه فقد الثقة في إنفانتينو، الذي تعرَّض إلى ضغوطٍ كبيرةٍ في الأيام الأخيرة.