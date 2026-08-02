سلمى: «بنج كلي» تجربة واقعية في مستشفى حقيقي

ينطلق عرض مسلسل «بنج كلي» 16 أغسطس المقبل، بعد رحلة إنتاج امتدت نحو عام، منذ انطلاق التصوير في 23 أغسطس 2025 وحتى تحديد موعد عرضه، في عمل تراهن عليه المنصة ليكون أحد أبرز الأعمال الدرامية الطبية خلال الموسم الصيفي.

وحقق «البرومو» الرسمي للمسلسل أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحه، في مؤشر مبكر على حالة الترقب التي يحظى بها العمل الذي يجمع بين التشويق والإثارة والدراما الطبية في قالب من 15 حلقة منتظر عرضه على منصة «شاهد».

وفي تصريح خاص لـ«الرياضية» قالت الممثلة سلمى أبو ضيف: «أجسد دور الدكتورة دعاء، ابنة أشهر جراح في مصر، والتي تقرر أن تشق طريقها المهني بعيدًا عن شهرة والدها، على الرغم من رفضه الشديد اختيارها تخصص التخدير».

وأكدت سلمى أن المسلسل مثل تحديًا كبيرًا لها ولجميع فريق العمل، خاصة أن معظم مشاهده صورت داخل مستشفى حقيقي، وهو ما تطلب دقة كبيرة في تنفيذ التفاصيل الطبية، وقالت: «كنا حريصين على تقديم تجربة واقعية يشعر معها المشاهد أنه يعيش داخل المستشفى، وليس أمام ديكور مصطنع».

ومن جانبها، أوضحت المخرجة نادين خان أن التصوير داخل مستشفى حقيقي فرض تحديات كبيرة على فريق العمل، سواء في حركة الكاميرات أو تنفيذ المشاهد، لكنه منح الأحداث قدرًا كبيرًا من المصداقية والواقعية.

وتدور أحداث المسلسل داخل أروقة أحد المستشفيات، حيث يسلط الضوء على الضغوط اليومية التي يواجهها الأطباء، والأخطاء المهنية، والقرارات المصيرية، في إطار تشويقي يبدأ بسر غامض يغير مصير البطلة، ويقودها إلى مواجهة شبكة من الأسرار والصراعات التي تتكشف تدريجيًا على مدار الحلقات الـ15.

ويشارك في بطولة المسلسل سلمى أبو ضيف، ودياب إلى جانب كمال أبو رية، وعلا رشدي، وسلوى محمد علي، ومحمد مهران، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج نادين خان، ومدير التصوير عمر حسام، والديكور باسل حسام، والمونتاج محسن عبد الوهاب، والأزياء إيناس عبد الله، فيما وضع الموسيقى التصويرية خالد الكمال.