22 أكتوبر.. «Clayface» في دور العرض

تستعد DC Studios لخوض واحدة من أكثر تجاربها السينمائية اختلافًا، بعدما طرحت الإعلان التشويقي الأول لفيلم «Clayface»، وحددت 22 أكتوبر المقبل موعدًا لعرضه في دور السينما بمصر والوطن العربي، في عمل يبتعد عن الصيغة التقليدية لأفلام الأبطال الخارقين، ويتجه إلى الرعب النفسي والجسدي، ليقدم واحدة من أشهر شخصيات عالم DC برؤية غير مسبوقة.

وكشف الإعلان التشويقي عن ملامح عالم قاتم ومشحون بالتوتر، حيث يركز على رحلة التحول التي يعيشها بطل الفيلم مات هاجن، في معالجة تمزج بين الدراما الإنسانية والرعب، وتضع الصراع النفسي في قلب الأحداث، أكثر من اعتمادها على مشاهد الأكشن المعتادة.

ويحمل الفيلم أهمية خاصة داخل مشروع DC Studios الجديد، إذ يُعد أول عمل سينمائي يتبنى بالكامل أسلوب الرعب الجسدي «Body Horror»، في توجه يعكس رغبة الاستوديو في تقديم شخصياته الشهيرة بقوالب أكثر واقعية وعمقًا، بعيدًا عن النمط التقليدي الذي ارتبط بأفلام الأبطال الخارقين على مدار الأعوام الماضية.

وكشف توم ريس هاريس بطل الفيلم، في تصريحات إعلامية بالقاهرة أن تجسيد شخصية مات هاجن كان من أصعب التحديات التي واجهها، موضحًا أن الشخصية لا تمر بتحول جسدي فقط، وإنما تعيش انهيارًا نفسيًا تدريجيًا يفقدها هويتها وإنسانيتها.

وقال هاريس إنه علم باختياره لبطولة الفيلم أثناء قيادته دراجته في شوارع لندن، عقب انتهاء اختبارات أداء استمرت نحو شهرين، مؤكدًا أن تلك اللحظة كانت نقطة تحول في حياته المهنية بعد فترة طويلة من القلق والترقب.

وأضاف أن الفيلم يعيد تقديم شخصية مات هاجن بصورة مختلفة، إذ يظهر ممثلًا صاعدًا في مدينة جوثام، تنقلب حياته بعدما يتعرض لتشوه في وجهه نتيجة تورطه مع أحد زعماء الجريمة، قبل أن يخضع لعلاج تجريبي يعيد إليه ملامحه مؤقتًا، لكنه يقوده تدريجيًا إلى التحول إلى الكائن الطيني المرعب «Clayface».

ويحمل الفيلم توقيع المخرج جيمس واتكينز، عن قصة للكاتب مايك فلاناجان، وسيناريو شارك في كتابته حسين أميني، فيما يشارك في البطولة إلى جانب توم ريس هاريس كل من ناعومي آكي وماكس مينجيلا وإيدي مارسان وديفيد دينسيك.