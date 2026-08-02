سباق فرنسا

عزَّزت الهولندية لورينا فيبيس صدارتها الترتيب العام لسباق فرنسا للدرَّاجات للسيدات بفوزها بالمرحلة الثانية التي ​جرت في جنيف، الأحد (وكالات)