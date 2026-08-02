ثنائي أخضر السهام إلى ربع نهائي كأس الرئيس

تأهل جواد حريري وعلي الوهيبي، لاعبا المنتخب السعودي للسهام، الأحد، إلى الدور ربع النهائي «1/4» في منافسات الفرق المختلطة الدولية ضمن بطولة كأس الرئيس للتحدي الجارية حاليًّا في دكا، العاصمة البنغلاديشية.

وكان الاتحاد السعودي للعبة أعلن، الثلاثاء، قائمة بعثة أخضر السهام المشاركة في البطولة التي تجري خلال الفترة من 29 يوليو حتى 3 أغسطس.

وطبقًا لحساب الاتحاد في منصة «إكس»، اختار المدرب محمد حمدي قائمةً مكونةً من أربعة لاعبين «رجال وسيدات» لخوض منافسات القوس الأولمبي، هم جواد حريري، علي الوهيبي، سفانة الأحمدي وفاطمة حبوبي.

من جهةٍ أخرى، شارك المهندس تركي الدربي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للعبة، في أعمال الاجتماع الثالث للمكتب التنفيذي الذي عُقِدَ على هامش البطولة.