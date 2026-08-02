من بوابة الحزم.. بن دبكة يعود إلى روشن

عاد الجزائري سفيان بن دبكة، لاعب فريق الفتح الأول لكرة القدم سابقًا، مجددًا إلى دوري روشن بعد انتقاله رسميًا إلى نادي الحزم، الأحد.

وتعاقد الحزم مع دبكة في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفتح ضمن خطط إدارة النادي التي تهدف إلى تعزيز صفوف فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح نادي الحزم عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» أن مراسم التوقيع مع اللاعب الجزائري جرت في معسكر الفريق بمدينة طبرقة التونسية بحضور طلال العبلان رئيس مجلس إدارة النادي.

وكان بن دبكة «33 عامًا» لعب ستة مواسم لفريق الفتح بعدما انضم الى صفوفه في موسم 2019-2020 قادمًا من مولودية الجزائر، ومنذ ذلك الحين ارتدى قميص «النموذجي» في 187 مباراة وسجل 48 هدفًا، وصنع 24 هدفًا.

ولحق لاعب الوسط الجزائري بثلاثة لاعبين أجانب تعاقد معهم الحزم خلال «الميركاتو» الصيفي الجاري، وهم: الغيني موري كوناتيه، والتونسي محمد أمين بن حميدة، والرواندي بونور موجيشا.