باركو ينضم إلى تشيلسي حتى 2033

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الأحد، ضم الأرجنتيني فالنتين باركو قادمًا من ستراسبورج الفرنسي بعقدٍ يمتدُّ سبعة أعوامٍ لدعم الفريق الأول لكرة القدم حتى 2033.

وكان لاعب الوسط، البالغ 22 عامًا، ضمن تشكيلة الأرجنتين التي خسرت 0ـ1 أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، الشهر الماضي. ‌

وكتب النادي في حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: «يسرُّ تشيلسي أن يُعلن عن ضمِّ الدولي الأرجنتيني فالنتين باركو من ستراسبورج».

وبدأ اللاعب مسيرته الكروية مع نادي بوكا جونيورز في بلاده حيث تدرَّج في أكاديميته قبل ظهوره الاحترافي الأول معه في سن 16 عامًا.

وحقق مع الفريق عددًا من الألقاب قبل أن يتحوَّل إلى إنجلترا في 2024 عبر بوابة برايتون.

وخلال فترة وجوده مع الفريق الإنجليزي، خاض باركو تجاربَ على سبيل الإعارة مع إشبيلية الإسباني، وستراسبورج الفرنسي قبل أن ينضم إلى الأخير بشكلٍ دائمٍ، ويُقدِّم مستوياتٍ مميَّزة.