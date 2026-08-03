المرة الـ16.. الأنصار بطل الدوري اللبناني

فاز فريق الأنصار الأول لكرة القدم على منافسه النجمة ​2-1 في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري اللبناني، الأحد، ليحرز اللقب للمرة 16 ويصبح أكثر ‌أندية لبنان ‌تتويجًا ​بالدوري ‌المحلي.

افتتح ⁠علي ​قصاص التسجيل ⁠للنجمة في الدقيقة 32 المباراة التي جرت على ملعب مجمع فؤاد شهاب في جونية.

ورد الأنصار ⁠عبر هشام خلف الله ‌في ‌الدقيقة الثالثة ​من الوقت بدل ‌الضائع للشوط الأول ‌والحاج مالك تال في الدقيقة 57.

وبهذا الفوز، رفع الأنصار رصيده إلى ‌39 نقطة في الصدارة متقدمًا على النجمة الذي ⁠تجمد ⁠رصيده عند 34 نقطة.

وشهد الموسم الجاري توقفًا بسبب الأوضاع الأمنية في لبنان في نهاية فبراير الماضي، قبل أن تُستأنف المنافسات لاحقًا في مايو أيار ​بصيغة ​معدلة.