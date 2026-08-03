حقوق «خليجي 27».. «المالكة» تطلب 3 ملايين والقنوات ترفض

زادت فجوة الاختلاف حول حقوق نقل بطولة كأس الخليج الـ27 بين شركة «IMG» مالكة الحقوق من جهة والقنوات الخليجية من جهة أخرى، بعد أن حددت الأولى مبلغ 3 ملايين دولار سقفًا أعلى لقيمة بيع الحقوق.

وبحسب مصادر مقربة، أوضحت لـ«الرياضية» أن القنوات الخليجية رفضت دفع المبلغ المحدد من الشركة المالكة للحقوق، متمسكين بقرار عدم دفع أكثر من مليون دولار وهو ما جعل الأمر عائمًا ولم يحسم بعد من الطرفين، وتشير المصادر إلى أن المفاوضات مستمرة وبتوقع أن يصل الطرفان إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل. وكانت حقوق النقل في النسخة الماضية قد بلغت مليوني دولار.

يذكر أن «خليجي 27» تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026، وتُجرى المباريات على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية والأمير عبد الله الفيصل.