مستقبل صلاح.. طرابزون يقترب والجماهير تهتف في النمسا

اقترب نادي طرابزون سبور التركي من ضمِّ النجم المصري محمد صلاح إلى فريقِه الأول لكرة القدم، حسبما ذكر زكي أوزوندوروكان، الصحافي الرياضي، على شاشة قناة «إيه سبور» التلفزيونية التركية، مساء الأحد.

ولا يزال الغموض يحيط بخطوة صلاح المقبلة، بعدما أنهى عقده مع ليفربول بالتراضي في ختام الموسم الماضي، منهيًا شراكة ناجحة دامت 9 مواسم متتالية وشهِدت الفوز بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي مرتين، وكأس السوبر الأوروبي، وألقابٍ أخرى.

ووسط تقارير متضاربة عن دخول اللاعب، البالغ من العمر 34 عامًا، في مفاوضاتٍ مع أندية عدَّة منها الاتحاد السعودي، خرج أوزوندوروكان على شاشة «إيه سبور» في برنامجٍ مسائي معلنًا موافقة قائد منتخب مصر على الانضمام إلى طرابزون سبور.

وقال الصحافي التركي، المُتابَع من أكثر من 168 ألف حساب على منصة «إكس»: «هو يقضي إجازته حاليًا في اليونان، ويَجري التفاوض على تفاصيل العقد، وقد وافقت عائلته على العيش في مدينة طرابزون».

يأتي ذلك بعد تقارير إسبانية عن اهتمام نادي أتليتيكو مدريد بضم الجناح المصري، إذا وافق على خفض راتبه السنوي.

وأشارت تقارير أخرى في تركيا إلى عرض طرابزون سبور عقدًا لموسمين، مع راتب سنوي يصل إلى 17 مليون يورو وامتيازات أخرى، على هداف ليفربول السابق، الذي أثار اهتمام بيشكتاش التركي قبل بضعة أسابيع.

وأقرّ زكي أوزوندوروكان، عبر شاشة «إيه سبور»، بأنه لا يمكن تأكيد إتمام صفقة طرابزون سبور وصلاح حتى يتم التوقيع.

واستدرك: «لكن في رأيي، فإن انضمامه شبه مؤكد بنسبة 90 في المئة، لا توجد أي عوائق في هذه العملية».

وأردف: «إن لم أكن مخطئًا، سيرسل طرابزون سبور طائرة خاصة إلى اليونان الأربعاء، سيلتقي صلاح أولًا بأرطغرل دوجان، رئيس النادي، في إسطنبول، ثم يتوجه معه إلى طرابزون لتوقيع العقد، وبعدها سيتجول اللاعب في مرافق النادي والمدينة على حد علمي».

وفي النمسا، هتف مشجعون لطرابزون باسم صلاح خلال مباراة تجريبية، الأحد، بين فريقهم وأودينيزي الإيطالي كسِبَها الأول 1-0.

وتعالت الهتافات من المدرجات باسم النجم المصري، مُعبِّرةً عن ترقُّب جماهيري لإبرام الصفقة.

وفي لقاءٍ على هامش المباراة، أبلغ التركي فاتح تيكي مدرب الفريق الأزرق والأحمر قناة «إتش تي سبور» التلفزيونية التركية أنه «لا يوجد شئ رسمي حتى الآن بخصوص صلاح».

وعدّ الارتباط بلاعبٍ من نوعية صلاح أمرًا إيجابيًا لناديه، مستطردًا: «لكن بدلًا من بناء توقعات من خلال الكلام، نركز على حصد الثقة بالمجهودات»، مشددًا: «حتى الآن لا يوجد شيء لمناقشته في هذا الموضوع».

والموسم الماضي، تُوِّج طرابزون سبور بكأس تركيا، وحلّ ثالثًا في جدول ترتيب الدوري «السوبر ليج».