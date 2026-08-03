لقب أول

توجت الروسية كريستينا ليوتوفا بأول ألقابها عن 16 عامًا، بإحرازها النسخة الأولى من دورة ممفيس لكرة المضرب «250 نقطة» بعد تغلبها في النهائي الأحد على التشيكية داريا فيدمانوفا 1-6 و6-1 و6-3، الأحد (وكالات)