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لقب أول
2026.08.03 | 12:39 am
توجت الروسية كريستينا ليوتوفا بأول ألقابها عن 16 عامًا، بإحرازها النسخة الأولى من دورة ممفيس لكرة المضرب «250 نقطة» بعد تغلبها في النهائي الأحد على التشيكية داريا فيدمانوفا 1-6 و6-1 و6-3، الأحد (وكالات)
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