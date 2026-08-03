تصنيف التنس.. ألكاراز يستعيد الوصافة

استعاد الإسباني كارلوس ألكاراز، نجم التنس، المركز الثاني، الإثنين، على حساب الألماني ألكسندر زفيريف الذي تراجع إلى المرتبة الثالثة، في التصنيف الأسبوعي لرابطة اللاعبين المحترفين «ايه تي بي».

وحافظ الإيطالي يانيك سينر، على صدارة التصنيف العالمي، فيما حقق الإسباني الشاب رافايل خودار أفضل تصنيف في مسيرته، بعدما تقدم 9 مراكز ليحتل المركز الخامس عشر عالميًا، في عمر الـ19 عامًا، على الرغم من تأجيل نهائي دورة واشنطن الذي يجمعه بالأمريكي تايلور فريتز إلى مساء الإثنين، بسبب الأمطار.

ومع انطلاق موسم الدورات الأمريكية على الملاعب الصلبة، المؤدي إلى بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، تقدم فريتز مركزًا واحدًا ليصبح في المركز التاسع عالميًا، مستفيدًا أيضًا من خروج مواطنه بن شيلتون من ربع نهائي دورة واشنطن، بعدما كان بلغ نصف النهائي في النسخة الماضية، ليتراجع مركزين إلى المركز العاشر.

وخسر الأسترالي أليكس دي مينور، الذي ودع المنافسات من الدور ربع النهائي، وكان يدافع عن لقبه، مركزًا واحدًا ليتراجع إلى المرتبة السابعة، فيما تقدم الروسي دانييل مدفيديف إلى المركز السادس، الغائب عن المنافسات الأسبوع الماضي.

من جهته، قفز الفرنسي أرتور جيا 45 مركزًا ليصل إلى المركز الثاني والثمانين عالميًا، بعدما توج السبت الماضي، بأول لقب في مسيرته الاحترافية بإحرازه دورة لوس كابوس، أما الكندي دينيس شابوفالوف، وصيف الدورة المكسيكية، فتقدم 25 مركزًا ليحتل المرتبة الثالثة والأربعين.

ولدى السيدات، لم يطرأ أيّ تغيير على المراكز العشرة الأولى، إذ حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على الصدارة، متقدمة على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا والأمريكية جيسيكا بيجولا.