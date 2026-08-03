الاتحاد الويلزي يسحب دعم إنفانتينو

أصبحت ويلز، أول دولة تعلن رسميًا سحب دعمها لجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في مساعيه للفوز بولاية جديدة، وذلك على خلفية خطته لبيع حصص استثمارية في بطولة كأس العالم.

وأكد الاتحاد الويلزي للعبة، الإثنين، أنه لن يدعم ترشح إنفانتينو في الانتخابات المقررة في الرباط، المدينة المغربية، خلال مارس 2027.

وأصدر الاتحاد الويلزي بيانًا صحافيًا جاء فيه: «يؤكد الاتحاد الويلزي لكرة القدم بموجب هذا البيان سحب دعمه لترشح السيد جياني إنفانتينو لإعادة انتخابه رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم للفترة 2027ـ2031».

وأضاف البيان: «الإخفاقات الأخيرة في مجالات الحوكمة الرشيدة، والإجراءات، والقيادة، والقيم، وإدارة أصحاب المصلحة، والتواصل، وسلامة التقدير، أوصلتنا إلى موقف فقد فيه إنفانتينو ثقة الاتحاد الويلزي لكرة القدم للاستمرار على رأس كرة القدم العالمية، إن الفشل في وضع المصلحة العليا لكرة القدم في المقام الأول هو إخفاق لا يمكننا قبوله».

وأفادت تقارير صحافية عدة، أن الاتحاد الإنجليزي للعبة أرسل بدوره خطابًا إلى «فيفا»، أوضح فيه أنه لم يعد يدعم إنفانتينو، وذلك بعدما أصدر بيانًا صحافيًا السبت الماضي، أبان فيه الدعم الكامل لموقف الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا»، الذي اعتبر أن إنفانتينو فقد ثقة الهيئة القارية.

من جهته، دعا اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم «كونكاكاف» إلى مراجعة شاملة لقيادة إنفانتينو، فيما طالب الاتحاد الآسيوي بمزيد من الشفافية.

وكان إنفانتينو قد عرض على الاتحادات الأعضاء الـ211 في «فيفا» الحصول على 40 مليون دولار، لكل اتحاد، مقابل دعم مقترحات تهدف إلى جذب استثمارات خاصة في المسابقات التابعة للفيفا، بما في ذلك كأس العالم للرجال والسيدات، لكن رئيس «فيفا» اضطر إلى التخلي عن خطته بعد موجة غضب واسعة قادتها ثلاثة اتحادات قارية لكرة القدم.