35.26 ‌مليون تنقل هورنيتشيك إلى نيوكاسل

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الإثنين، تعاقده مع التشيكي لوكاش هورنيتشيك، حارس المرمى، قادمًا من فريق براجا البرتغالي الأول لكرة القدم، بموجب عقد مدته 5 أعوام.

وقال هورنيتشيك ‌في بيان صحافي بثّه ناديه الجديد: «كانت الأيام ​القليلة ‌الماضية ⁠رحلة عاطفية ​متقلبة منذ ⁠أن سمعت للمرة الأولى عن هذه الخطوة، وأنا الآن سعيد جدًا لوجودي هنا».

وأضاف اللاعب التشيكي: «فرصة رائعة في دوري جديد، وأنا متحمس لها، منذ اللحظة الأولى لوصولي إلى هنا، تلقيت ترحيبًا رائعًا، وشعرت ⁠حقًا بالترحيب من النادي، كان الجميع رائعين ‌في مساعدتي ‌على الاستقرار».

وتابع هورنيتشيك :«أعلم أن نيوكاسل مدينة ​كروية عظيمة، حيث ‌يصنع 52 ألف مشجع في ملعب سانت ‌جيمس بارك أجواء لا تصدق، ويشجعون الفريق في كل مباراة، لا أطيق الانتظار للعب أمامهم».

وكشفت وسائل الإعلام الإنجليزية، أن القيمة المالية في صفقة انتقال هورنيتشيك، صاحب الـ24 عامًا، والذي خاض مباراته الدولية الأولى مع منتخب بلاده مايو الماضي، إلى نيوكاسل، تٌقّدر بـ35.26 ‌مليون دولار.

وجاء انتقال حارس المرمى التشيكي بعد موسم قوي مع ‌براجا، ساعد فيه الفريق على الوصول إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي، وحافظ ⁠على ⁠نظافة شباكه في 7 مباريات، وهو الرقم الأعلى بين كافة حراس المرمى في البطولة.

وانضم هورنيتشيك إلى براجا على سبيل الإعارة قادمًا من باردوبيتسه التشيكي في 2019، قبل الانتقال بشكل دائم إلى النادي البرتغالي وإثبات نفسه كحارس مرمى أساسي في 2025.

واستدعي هورنيتشيك للانضمام إلى تشكيلة التشيك التي شاركت في كأس العالم 2026 في ​أمريكا الشمالية، ​لكنه لم يخض أيّ مباراة مع خروج الفريق من دور المجموعات.