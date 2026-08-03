المدرب المحبوب يعود في موسم جديد

يعود مسلسل «تيد لاسو» الكوميدي عن ‌كرة القدم، والحائز على جوائز «إيمي»، الأربعاء المقبل، إلى منصة «أبل تي»، وذلك في موسمه الرابع.

وهذه المرة يعود «لاسو» المدرب المحبوب الذي يُجسد دور البطولة في العمل، إلى لندن لمساعدة فريق من اللاعبات على الإيمان بقدراتهن ​وتحقيق أحلامهن.

ويجلب لاسو معه تفاؤله الذي لا ينضب ليتولى تدريب فريق ليدي جراي هاوندز، التابع لنادي إيه.إف.سي ريتشموند، وهو فريق يلعب في الدرجة الثانية، ويواجه تحديات مألوفة في الرياضة النسائية، منها قلة ميزانيته مقارنة بفريق الرجال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أن لاعباته يضطررن إلى استخدام غرفة ملابس ضيقة يتقاسمنها مع فريق آخر خلال أيام بالأسبوع.

ويضع هذا التحول لاسو، الذي يجسد شخصيته الممثل الأمريكي جيسون سوديكيس، المشارك في فكرة المسلسل، في موقف جديد بعد ‌مسيرة طويلة قضاها ‌في تدريب الرياضيين الرجال.

ومن بين الشخصيات العائدة في الموسم الجديد ريبيكا، مالكة النادي، التي تلعب دورها هانا وودينجام، وكيلي، مديرة التسويق، وتؤدي دروها جونو تمبل.

وتضم لاعبات الفريق في المسلسل، جيما التي توفق بين لعب كرة القدم، ودراسة القانون، وليزي الأم العزباء، وبوتس، حارسة المرمى التي ترفض ارتداء القفازات.

واستعان كتاب المسلسل بشخصيات بارزة في كرة القدم النسائية لفهم احتياجات الرياضيات بصورة أفضل، حسبما كشف عنه بريندان هانت، المشارك في فكرة المسلسل، ومؤدي دور المدرب بيرد، مضيفًا :«الفريق النسائي أقل ميلًا إلى أن يقول ببساطة نعم سيدي، وينفذ فورًا ما يطلبه المدرب. هن أكثر ميلًا إلى طرح أسئلة إضافية وأكثر ​حرصًا على معرفة سبب حدوث ​شيء ما، وبمجرد أن يحصلن على الإجابة، يقلن شكرًا وينطلقن لتنفيذ المطلوب. حجم التفاعل المتبادل من هذا الفريق يختلف عما اختبرناه من قبل».