من هو كينيدي بواتينج لاعب الفتح الجديد؟

في مدينة تامالي، عاصمة المنطقة الشمالية في غانا، أبصر النور، كينيدي بواتينج في 29 نوفمبر1996، لأسرة إفريقية بسيطة من أب غاني وأم تنتمي إلى توجو، وحينما كبر الصغير على الأراضي الغانية رفقة والديه، أحب الكرة وتعلمها في الشوارع القريبة من منزله.

كان يُمكن لكينيدي اللعب في صفوف منتخب غانا، لكنه اختار تمثيل منتخب توجو بسبب أصول والدته، بعدها أصبح لاعبًا دوليًا منذ 2016، وشارك في 16 مباراة بجميع المسابقات القارية والدولية مع «البواشق».

بدأ بواتينج الذي يبلغ طوله 191 سم ووزنه 78 كجم، تعلم كرة القدم في أكاديمية غرب إفريقيا، والتقطه كشافو الأكاديمية ليلتحق بفريق الناشئين ويبدأ في مركز قلب الدفاع، بسبب قوته البدنية وطوله الفارع.

تُعرف هذه الأكاديمية بقدرتها على تصعيد اللاعبين المميزين داخل غانا، إذ أسست أكثر من لاعب مثل محمد أبو بكاري وجوردان أوبوكو وهاريسون أفول وعدد آخر من أبرز المواهب.

بعد لعبه لعدة مواسم داخل الأكاديمية، وحينما بلغ بواتينج العشرين من عمره، عاش فترة اختبار داخل نادي لاسك لينز النمساوي، وأعجبوا بمستواه وقدراته الفنية، لذلك سافر مع الكشافين النمساويين موسم 2016 والتحق بالملاعب الأوروبية مباشرة.

ظهر بواتينج للمرة الأولى في الدوري النمساوي مع فريق لاسك لينز، في 23 سبتمبر 2016 ضد إف سي بلاو فايس لينز، قبل أن ينتقل إلى إف سي جونيورز لمدة موسم على سبيل الإعارة، بعدها لعب عامين مع ريد النمساوي.

مع ريد، أصبح بواتينج أحد العناصر الأساسية باستمرار في التشكيلة، خلال الفترة من 2017 حتى 2021، إذ سجل 4 أهداف وصنع 3 في 113 مباراة، كما شارك باستمرار في مركزي قلب الدفاع والوسط الدفاعي، وحقق لقب الدوري النمساوي الدرجة الثانية موسم 2019ـ2020.

في 2 يوليو 2021، وقع بواتينج عقدًا لمدة عامين مع نادي سانتا كلارا البرتغالي، بعد 5 مواسم في النمسا، وشارك في 60 مباراة مع فريقه الجديد في جميع المسابقات، وسجل 4 أهداف.

عاد المدافع من جديد، إلى النمسا وتحديدًا موسم 2023، بعد أن وقع عقدًا لمدة عام واحد مع أوستريا لوستيناو، وشارك معه في 17 مباراة فقط، قبل أن ينضم إلى صفوف دينامو بوخارست الروماني في صفقة انتقال حر 2024.

وأصبح بواتينج عنصرًا لا غنى عنه في الخط الخلفي لدينامو، إذ شارك معه في 75 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين، بسبب تفوقه في الكرات الرأسية وألعاب الهواء.

وخلال الموسم الماضي، اقتحم كينيدي التشكيلة المثالية والأفضل للدوري الروماني، نظرًا لثبات مستواه وقوته البدنية، إلا أنه رفض تجديد عقده مع النادي، مفضلًا خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي بعد التوقيع مع نادي الفتح.