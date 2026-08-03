«فورمولا 1».. مبيعات جائزة أمريكا تقترب من الرقم القياسي

أوضح بوبي إبستين، مؤسس حلبة ومنظم سباق جائزة أمريكا الكبرى للفورمولا 1، في أوستن بولاية تكساس أن ​سباق نسخة الموسم الجاري، سيشهد حضورًا جماهيريًا قياسيًا، على الرغم من الانتقادات التي وجهها بعض المشجعين والسائقين للقواعد الجديدة لسباقات بطولة العالم لفورمولا 1 للسيارات.

وقال إبستين للصحافيين في ​رده ‌على ⁠سؤال ​بشأن عصر ⁠المحركات الجديد: «لم يؤثر ذلك سلبًا على مبيعات التذاكر لدينا هذا العام، نحن في الواقع في طريقنا لتحقيق رقم قياسي هذا العام، نشهد طلبًا هائلًا ويمكننا بسهولة تحطيم الرقم القياسي الذي سجلناه العام ⁠الماضي».

وأضاف بوبي: «أعتقد أن الكثير من مشجعينا ‌يحبون فعاليتنا بقدر ‌ما يحبون الرياضة نفسها، لذلك ​فإن بعض هذه الانتقادات ‌ربما تكون ضجة متوقعة تحدث في عام ‌تشهد فيه القواعد تغييرًا جذريًا، ستسمع هذه الضجة، لكنها ستتلاشى من تلقاء نفسها، أعتقد أن معظم المشجعين يدركون ذلك، ما ‌نشهده هو اهتمام هائل بالسباق ولذلك فأنا لا أركز كثيرًا على ⁠القواعد ⁠واللوائح التي تؤثر على المنافسة».

وبيعت تذاكر سباق العام الماضي في أوستن بالكامل، وبلغ عدد الجماهير ما يقدر بأكثر من 400 ألف متفرج.

وأشار بوبي إلى أن تحسينات الطرق، والمسارات الإضافية، التي تسهل الدخول للحلبة والخروج منها، قد تسمح باستيعاب ما بين 15 ألف و30 ألف متفرج إضافي يوميًا.

ومن المقرر أن يُنظم السباق على حلبة الأمريكتين في 25 أكتوبر المقبل، باعتباره الجولة ‌18 من ‌البطولة.

وأعلنت بطولة العالم للفورمولا 1، أخيرًا، أن ​6 من 11 ​جولة نُظمت حتى الآن هذا الموسم استقطبت أعدادًا قياسية من الجماهير.