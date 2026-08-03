تقوية عضلات

فرض الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، تمارين تقوية العضلات للاعبين، ظهر الإثنين، ضمن معسكره الجاري في لشبونة العاصمة البرتغالية (المركز الإعلامي ـ النصر)