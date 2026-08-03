رئيس طرابزون ينفي انتقال صلاح

نفى أرطغرل دوجان، رئيس مجلس إدارة نادي طرابزون سبور التركي، أنباء انضمام المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم السابق، إلى صفوف الفريق التركي.

وقال دوجان في تصريحات لوسائل الإعلام التركية :«كما قلت سابقًا، لا يوجد حاليًا اتفاق مع صلاح. ولم أقل أبدًا إن المفاوضات لا تزال جارية، وحتى هذه ⁠اللحظة، لا يوجد أيّ اتفاق ‌من هذا القبيل».

وتأتي ‌تصريحات دوجان بعد أيام ​قليلة من ‌تأكيد أوندر أوزن، مدير كرة القدم في بشكتاش، على أن النادي التركي أوقف مؤقتًا مساعيه للتعاقد مع قائد المنتخب المصري، بعدما تعثرت المفاوضات بسبب مطالب مالية.

وأوضح أوزن في مؤتمر ‌صحافي الأسبوع الماضي أن بشكتاش عقد عدة جولات من المفاوضات مع ⁠مهاجم ⁠ليفربول السابق، لكن المحادثات أصبحت أكثر تعقيدًا عندما انتقلت إلى الجوانب المالية، مشيرًا إلى أن النادي التركي لن يحسن عرضه الحالي، مبينًا أن ممثلي صلاح أجروا أيضًا محادثات مع أندية أخرى.

ويمثل مستقبل صلاح، الذي أصبح لاعبًا حرًا، أخيرًا، بعد اتفاقه مع ليفربول على إنهاء عقده قبل عام من موعد انتهائه، ‌لغزًا حتى ‌الآن مع عدم اتفاقه ​مع ‌أي ⁠نادٍ ​جديد بعد ⁠رحيله عن ملعب «أنفيلد».

ولا يزال المهاجم المصري يدرس خياراته المستقبلية، بعدما قاد منتخب بلاده إلى دور الـ 16 في كأس ​العالم 2026 في ​أمريكا الشمالية، وفضل تأجيل حسم وجهته المقبلة إلى ما بعد المونديال.