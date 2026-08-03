«سفن» تطلق أولى وجهاتها الترفيهية في عسير

أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية «سفن» SEVEN، المملوكة بالكامل لشركة القدية للاستثمار، عن افتتاح وجهتها الترفيهية الأولى «سفن أبها» في منطقة عسير، خلال حفل رسمي، الأربعاء المقبل، برعاية الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة.

ويمثل افتتاح «سفن أبها» أولى خطوات الشركة نحو تشغيل شبكة تضم 14 وجهة ترفيهية متكاملة في عدد من مناطق السعودية، بما يسهم في توسيع الخيارات الترفيهية، وتعزيز جودة الحياة، ودعم نمو قطاع الترفيه، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، واستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.

وأكد عبد الله الداود، رئيس مجلس إدارة شركة «سفن» أن افتتاح «سفن أبها» يمثل لحظة فارقة في مسيرة الشركة، لما تتمتع به منطقة عسير من هوية أصيلة، وإرث ثقافي، وطبيعة فريدة، إذ ستقدم الشركة نموذجًا جديدًا للوجهات الترفيهية المتكاملة، يرتبط بالمكان، ويعكس روحه، ويلبي تطلعات مجتمعه.

وأوضح أن هذا الافتتاح يشكل بداية لسلسلة من الوجهات المتكاملة، التي ستخدم مناطق متعددة من أنحاء السعودية، وتقدم تجارب نوعية تثري حياة السكان والزوار، وتدعم المواهب والفرص المحلية، وتسهم في بناء قطاع ترفيهي مستدام يتماشى مع طموحات رؤية السعودية 2030.

وتتجاوز وجهة «سفن أبها» مفهوم الوجهة الترفيهية التقليدية، وتمثل أول مشاريع الشركة التي اكتمل تنفيذها، بما يعكس التزام «سفن» بكفاءة التنفيذ وجودته، وتقديم تجارب مصممة بما يتناسب مع هوية المنطقة واحتياجات زوارها.

وتبدأ تجربة الزائر قبل وصوله، إذ تقع الوجهة ضمن تجمّع مطار أبها الدولي والمشاريع المحيطة به، ما يتيح التعرف إلى المنطقة منذ لحظة الوصول، في تجسيد لفكرة تختصرها العبارة «تصل عسير قبل أن تهبط».

وتشكل وجهة «سفن أبها» جزءًا من «إرث عسير الحي»، التي تربط مطار أبها الدولي بالوجهات الثقافية والسياحية والترفيهية في المنطقة ضمن تجربة واحدة متصلة، ينتقل خلالها الزائر بسلاسة كأنه يعيش قصة عسير منذ لحظة وصوله حتى نهاية رحلته.

وتستقبل «سفن أبها» زوارها ابتداءً من السادس من أغسطس الجاري، ضمن برنامج احتفالي يستمر خمسة أيام، يستمد مضمونه من هوية منطقة عسير، ويستهل بيوم «جذور عسير»، الذي يحتفي بموروث المنطقة وحرفها التقليدية، يليه يوم «صنّاع القمم» المخصص للمواهب المحلية ورواد الأعمال الشباب، ثم يوم «قمم العائلة» الذي يقدم تجارب عائلية وورش عمل تفاعلية، ويحتفي اليوم الرابع تحت عنوان «مذاق عسير» بنكهات المنطقة وموروثها في فنون الطهي، قبل أن يختتم البرنامج بـ«ليالي عسير» التي تتضمن عروضًا مسائية وفعاليات ولقاءات مجتمعية.

وسيكون الضيوف على موعد مع مجموعة متنوعة من التجارب الترفيهية، التي تضم «فورمولا إي كارتنج»، إلى جانب عدد من التجارب التي طورتها «سفن» محليًا، ومنها «كواكن»، و«جولفي»، و«سايبر بولينج»، و«سين سينما».

وتُعد شركة مشاريع الترفيه السعودية «سفن» SEVEN، التابعة لشركة القدية للاستثمار، في طليعة الشركات التي تسهم في إعادة تشكيل مشهد الترفيه في السعودية.

وتتولى الشركة مسؤولية الاستثمار في تطوير وتشغيل وجهات ترفيهية من الجيل الجديد، وفق أعلى المعايير العالمية، لتقديم تجارب ترفيهية متنوعة تلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع في أنحاء السعودية.

وباستثمارات تتجاوز 45 مليار ريال تعمل «سفن» على تطوير 14 وجهة ترفيهية في 13 مدينة، تشمل الرياض، مكة المكرمة، جدة، الطائف، الدمام، الخبر، أبها، وغيرها، وتضم كل وجهة مجموعة من التجارب والمعالم الترفيهية العالمية المصممة لإثراء جودة الحياة، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، مع إبراز الثقافة السعودية في صميم كل مشروع.