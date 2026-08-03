بونجوندا.. مهاجم فاجأه زيدان ولقب بـ«ثيو ميسي»

في تفاصيل ملامحه، لا تشبه أبدًا ليو ميسي، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، لكن مهارته في المراوغة، وأسلوب لعبه المتميز، جعلت من وسائل الإعلام في بلاده الكونغو الديمقراطية، وبلجيكا، تطلق عليه لقب «ثيو ميسي».

هذا هو الكونغولي ثيو بونجوندا، الذي أحب كرة القدم، وتعلق بميسي، بعد أن أصبح لاعبًا، داخل أكاديمية «JMG» البلجيكية، حينها كان يبلغ من العمر 13 عامًا، لعب بقميص بلجيكا للناشئين، وسجل أربعة أهداف، لكن في 2022، وحينما كبر، قرر تمثيل الكونغو الديمقراطية، نسبة إلى أصول والده وجده، بعد أن وافق «فيفا» على أهليته للانضمام إلى منتخبه الإفريقي.

وتعود قصة بونجوندا، الذي وقع عقدًا احترافيًا مع الفيصلي الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي، حينما هاجر والده بونجوندا موبتو من دولة الكونغو الديمقراطية قاصدًا أوروبا من أجل حياة أفضل، ليستقر به الحال في مدينة شرلروا البلجيكية، ويقرر الاستقرار بها، ويتزوج من إحدى سيدات المدينة، ليولد الطفل الصغير، الذي عرف باسم «ثيو»، ويعيش حياته في بلجيكا، لكن دون نسيان أصوله الإفريقية.

بدأ الابن ثيو مسيرته الكروية في الأكاديمية، قبل أن ينضم إلى فريق زولته فاريجيم، أحد فرق الدوري البلجيكي، وتحديدًا في موسم 2013، ومع هذا النادي، تم تصعيده سريعًا إلى صفوف الفريق الأول لموهبته ومهارته بالكرة، إذ تميز بالقدرة على المراوغة وصناعة الأهداف، وتخصص في اللعب بمركز الجناح حتى ذاع صيته وشهرته في الملاعب البلجيكية.

وسُرعان ما انتقل ثيو إلى دوري أكبر، ليلعب في صفوف فريق سيلتا فيجو الإسباني، ثم طرابزون التركي، لكنه عاد في النهاية إلى بلجيكا ليستقر في صفوف زولته، وفي 2019 انتقل إلى جينك، أحد أقوى فرق بلجيكا.

في ملاعب إسبانيا، ومع سيلتا فيجو، واجه ثيو منافسه ريال مدريد، الذي كان يقوده آنذاك الفرنسي زين الدين زيدان، وفي أثناء الخروج إلى غرفة الملابس في استراحة ما بين الشوطين، استوقف ثيو زيدان، وقال له: «زيزو، أنت رجل عظيم»، ومع نهاية المباراة تفاجأ ثيو أثناء خروجه من الملعب بزيدان يحادثه قائلًا: «أنت لاعب جيد، استمر على هذا المنوال»، هذه الكلمات جعلت ثيو يؤكد في أكثر من مقابلة صحافية أن نصيحة زيدان لن ينساها طوال مسيرته الكروية.

بعد عودته إلى بلجيكا، ولعبه مع جينك، فعل ثيو الكثير بسبب مراوغاته وتلاعبه بالمدافعين، إذ سجل 36 هدفًا، وصنع 20 في 111 مباراة في كل المسابقات مع الفريق البلجيكي، ولم يكتف بالأداء الفردي الكبير، بل قاد جينك لتحقيق لقب الكأس في موسم 2021، لينتقل بعد ذلك إلى صفوف قادش الإسباني، ثم إلى سبارتاك موسكو الروسي موسم 2023.

كرر بونجوندا مع سبارتاك ما فعله برفقة جينك، وقاده إلى تحقيق لقب كأس روسيا 2026، كما سجل برفقته 16 هدفًا، وصنع ستة في 75 مباراة بكل البطولات، مع تألقه اللافت في مركز الجناح الأيمن، وقدرته على القطع من الطرف إلى العمق، وتسجيل الأهداف وصناعتها.

وتعود أول مباراة دولية مع منتخب بلاده، في مطلع فبراير 2022، حينما خسر الكونغو الديمقراطية أمام البحرين 1ـ0، في مباراة تجريبية، قبل أن يواصل حماسة ليدخل في القائمة التي شاركت في نهائيات كأس إفريقيا 2025 حتى وصل إلى المونديال 2026.