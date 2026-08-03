لا جازيتا: إنتر يحصل على موافقة ديابي وينتظر الاتحاد

كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن أن الفرنسي موسى ديابي، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أبدى موافقته المبدئية على الانتقال إلى إنتر ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أبلغ مسؤولي النادي الإيطالي برغبته في ارتداء قميص «النيراتزوري» والعودة إلى المنافسة في الملاعب الأوروبية.

ووفقًا للصحيفة، فإن الصفقة لا تزال مرهونة بتوصل إنتر ميلان إلى اتفاق مع نادي الاتحاد، الذي يرتبط اللاعب معه بعقد، إذ تتركز المفاوضات بين الطرفين على الصيغة المالية المناسبة لإتمام عملية الانتقال.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ديابي ينظر إلى مشروع إنتر الرياضي، وفرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بوصفهما الخيار الأمثل لمواصلة مسيرته الاحترافية، ما دفعه لإبداء رغبته الواضحة في الانضمام إلى بطل إيطاليا.

وأشارت إلى أن الاتصالات بين اللاعب وإدارة إنتر شهدت تطورات إيجابية خلال الساعات الماضية، في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات بين الناديين، دون الكشف عن القيمة المالية أو تفاصيل العرض المقدم حتى الآن.

وبحسب لا جازيتا ديلو سبورت، فإن موافقة ديابي لم تعد تمثل عائقًا أمام إتمام الصفقة، فيما يبقى التوصل إلى اتفاق نهائي بين إنتر ميلان ونادي الاتحاد الخطوة الحاسمة لإغلاق ملف انتقال اللاعب بصورة رسمية.