الرياض تستقبل شحنات الصقور العالمية

بدأت شحنات الصقور التابعة لعدد من مزارع إنتاج الصقور العالمية المشاركة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026 بالوصول إلى الرياض، استعدادًا لانطلاق المزاد، الذي ينظمه المركز الوطني للصقور خلال الفترة من 5 إلى 25 أغسطس الجاري، في مقره بمَلهم شمال مدينة الرياض.

وشملت الشحنات، التي وصلت حتى الآن، عددًا من المزارع الدولية، في مقدمتها مزرعة هيرمان للصقور، ومزرعة AW Falcons من النمسا، ومزرعة نسيم البحرين من هولندا، ومزرعة RO من رومانيا، ومزرعة فالكو أيرلندا من دولة أيرلندا، فيما تتواصل عمليات وصول الشحنات تباعًا خلال الأيام المقبلة، وحتى أثناء فترة تنظيم المزاد، وفق الجداول المعتمدة لمشاركة المزارع الدولية.

ويأتي وصول الشحنات ضمن الاستعدادات الجارية لانطلاق المزاد، الذي يجمع مزارع إنتاج الصقور المحلية والدولية، ويتيح لها عرض إنتاجها أمام الصقارين والمشترين والمستثمرين، ضمن وجهة متخصصة تشمل البيع المباشر والمزايدات عبر منصة المزاد.

ويستقطب المزاد سنويًا مزارع إنتاج من مختلف دول العالم، بما يوسع الخيارات المتاحة أمام الصقارين من السلالات والمواصفات، ويدعم تبادل الخبرات بين المنتجين المحليين والدوليين، ويعزز حضور السعودية في سوق إنتاج الصقور عالميًا.

ويضم المزاد أجنحة لمزارع الإنتاج المحلية والدولية، وأجنحة لمستلزمات الصقور، إلى جانب منصة للمزايدات العلنية، وبرنامج من الورش والأنشطة المصاحبة، فيما يواصل المزاد استقبال المزارع والشحنات المشاركة وفق الجدول الزمني المعد للمزاد.

يُذكر أن المزاد سجل في عام 2025 بيع 1103 صقور من إنتاج 67 مزرعة تنتمي إلى 23 دولة، بينها 19 مزرعة سعودية، وحقق مبيعات تجاوزت 13 مليون ريال، مع نمو قيمة المبيعات بنسبة 23 في المئة، وعدد الصقور المبيعة بنسبة 27 في المئة، وعدد المزارع المشاركة بنسبة 20 في المئة، والدول المشاركة بنسبة 21 في المئة.