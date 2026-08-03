الفتح يستعير الخيبري ويضم كيلدر

أتمَّ نادي الفتح التعاقد مع عبد الإله الخيبري، الظهير الأيسر، والهولندي روبن كيلدر، قلب الدفاع الشاب، مُواصِلًا دعم صفوف فريقه الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد.

وحسب مصادر خاصة بـ «الرياضية»، استعار الفتح عبد الإله الخيبري من الأهلي لموسم واحد، في إطار صفقة انتقال نايف مسعود، لاعب الوسط، إلى بطل دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأشارت المصادر إلى إتمام النادي الأحسائي صفقة المدافع كيلدر، المولود في مدينة الظهران.

واستقطب «النموذجي» اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا من نادي جرونينجن في بلاده، ولم يتقرر حتى الآن ما إذا كان سيُسجَّل في قائمة الفريق الأول أم فريق تحت 21 عامًا المشارك في دوري «جوي» للنخبة.

وكان الفتح قد أعلن، وقتٍ سابقٍ الإثنين، عن توقيعه عقدًا لموسمين مع عبد الرحمن الخيبري، الظهير الأيمن، القادم من العلا بعد إعارةٍ إلى ضمك. والأحد، أعلن عن التوقيع مع الروماني ليكساندرو ميهاي، لاعب الوسط، والمدافع الغاني كينيدي بواتينج.

ويستعد الفريق، عبر معسكرٍ في مدينة ماربيا الإسبانية، للموسم الجديد، ويقوده فنيًا المدرب خالد العطوي، المعيّن أخيرًا.