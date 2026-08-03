بعد 15 عاما.. دجيكو يعود إلى الدوري الألماني

يعود المهاجم البوسني المخضرم إدين دجيكو إلى منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، بعد 15 عامًا عقب توقيعه الإثنين، عقدًا جديدًا للبقاء مع فريق شالكة للموسم المقبل.

وأسهم دجيكو «40 عامًا» في عودة شالكة إلى دوري الدرجة الأولى، بعد غياب ثلاثة أعوام، إثر انضمامه في منتصف الموسم الماضي من فيورنتينا الإيطالي، بتسجيله ستة أهداف وصناعة ثلاثة خلال 11 مباراة.

وسيعود قائد المنتخب البوسني، الذي شارك في كأس العالم الأخيرة، إلى تدريبات الفريق الثلاثاء بعد انتهاء إجازته المونديالية.

وقال يوري مولدر مدير الكرة بالنادي في بيان على موقع النادي الرسمي: «أضفى دجيكو لمسة مميزة على شالكة خلال الأشهر الأربعة والنصف الأولى له مع الفريق. كان لاعبًا أساسيًا ومحبوبًا لدى الجماهير، وشخصيته المميزة جعلته دائمًا قدوة حسنة داخل الملعب وخارجه».

وأضاف: «أوضحت لنا محادثاتنا خلال الأسابيع القليلة الماضية أنه لا يزال متعطشًا للمزيد من التألق. لذلك، نعتقد أنه قادر على مساعدتنا في الدوري الألماني أيضًا. بقاء دجيكو في شالكة خبر رائع».

أما ديجكو فاعتبر أن الصعود مع شالكة إلى دوري الدرجة الأولى واحدًا من أبرز إنجازاته الرياضية على مدى 23 عامًا من احترافه اللعبة.

وقال:«منذ انضمامي إلى شالكة في الشتاء، كنت جزءًا من فريق رائع، وشهدت دعمًا جماهيريًا هائلًا. الصعود إلى الدرجة الأولى كان شعورًا لا يصدق. لطالما أسعدتني كرة القدم وحفزتني طوال حياتي. ما زلت متعطشًا للمزيد، وأرغب في مساعدة فريقنا في الدوري أيضًا».

بدأ دجيكو مشواره الاحترافي مع جيلييزنيتشار سراييفو البوسني 2003، ثم انتقل إلى الدوري التشيكي معارًا عبر بوابة أوستي ناد لابم في 2025.

وفي 2007 رحل دجيكو إلى فولفسبورج الألماني، بعدها انتقل إلى مانشستر سيتي في 2011، ثم روما وإنتر ميلان، وفنربخشة وفيورنتينا.

وكانت أبرز ألقابه الفوز بالدوري الإنجليزي مع السيتي 2012 و 2014 وفولفسبورج 2009، وكأس إيطاليا مع الإنتر 2022 و2024.

ويعد دجيكو الهداف التاريخي للمنتخب البوسني بـ 73 هدفًا، وصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات بـ 151 مباراة.