الاتحاد يتقدم في مفاوضات لاعب ألميريا

وصل نادي الاتحاد إلى مرحلةٍ متقدِّمةٍ من المفاوضات مع ألميريا الإسباني بغية التعاقد مع السنغالي ديون لوبي، لاعب الوسط، للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بعقدٍ لمدة أربعة أعوامٍ، وفقًا لما أوضحته مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية».

وتُقدَّر القيمة السوقية للسنغالي بـ 15 مليون يورو، حسبَ موقع «ترانسفير ماركت» الكروي الإلكتروني العالمي.

ومدَّد اللاعب، البالغ من العمر 24 عامًا، عقده مع ألميريا، أخيرًا، حتى صيف 2030.

مع ذلك، يتفاوض الاتحاد مع ناديه، الذي يترأسه محمد الخريجي، لإقناعه ببيع العقد.

وأفادت المصادر بوصول المحادثات بين الناديين إلى مرحلةٍ متقدِّمةٍ، ما يُقرِّب اللاعب من ارتداء قميص «النمور» الصيف الجاري.

وانضمَّ لوبي إلى فريقه قادمًا من ستاد ريمس الفرنسي خلال صيف 2023، ولعِب له 105 مباريات محرزًا أربعة أهدافٍ، وصانعًا ستة.

وبدأت هذه الرحلة على ملاعب الدوري الإسباني للدرجة الأولى «لا ليجا»، وتواصلت بموسمين في دوري الدرجة الثانية «لا ليجا 2».