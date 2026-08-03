الهلال في النمسا.. انتصاران وخسارة وتعادل

تعادل فريق الهلال الأول لكرة القدم 3ـ3 مع نظيره الأهلي القطري، الإثنين، في آخر مبارياته التجريبية ضمن معسكره التحضيري في النمسا، استعدًادا للموسم الجديد 2026ـ2027.

وافتتح الأزرق العاصمي التسجيل عبر الفرنسي كريم بنزيما بعد عشر دقائق على صافرة البداية، لكنَّه تأخر في النتيجة حتى اللحظات الأخيرة من الشوط الأول حين سجل له الوافد الجديد الهولندي كريسينسيو سامرفيل هدف التعادل 2ـ2.

وفي الشوط الثاني، أحرز سلطان مندش الهدف الثالث، لكنَّ الفريق القطري أدرك التعادل لتنتهي المواجهة بثلاثة أهدافٍ لكل فريق.

وخاض الهلال أربع مبارياتٍ تجريبية ضمن معسكره في النمسا، فاز في الأولى على شتورم جراتس النمساوي 2ـ1، وأحرز له كريم بنزيما ومالكوم، وتخطى في الثانية ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 2ـ0، وسجل الثنائية مالكوم، وخسر في الثالثة أمام مولودية الجزائر 0ـ2، وتعادل في الأخيرة مع الأهلي القطري.

ويفتتح الفريق العاصمي مشواره في الموسم الجديد بمواجهة ضيفه الفيصلي، 14 أغسطس الجاري، ضمن دوري روشن السعودي.