القحيز: خبرة العامين تبعد 3 مرشحين عن رئاسة اتحاد القدم

توقّع فهد القحيز، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا، أن يؤدي شرط توفّر خبرة رياضية لمدة عامين خلال آخر خمسة، الوارد في المادة الـ 33 من النظام الأساسي، إلى استبعاد ثلاثة من المترشحين لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد.

وقال لـ «الرياضية»: «مبدئيًا، وحسب البيانات المتاحة حاليًا، لا يتوفر هذا الشرط في حاتم خيمي وشاكر العصيمي وأحمد الوادعي، المترشحين على مقعد الرئيس». واستدرك: «لكن لا يمكن الجزم بذلك، فقد يكون لديهم نشاط رياضي، مرتبط بكرة القدم، غير معلن».

وتنص الفقرة «د»، في البند 2 من المادة 33 في النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، على وجوب امتلاك رئيس مجلس الإدارة «خبرة رياضية في مجال كرة القدم محليًا أو دوليًا لا تقل عن سنتين في آخر خمس سنوات مارس خلالها مهمات وأعمالًا أو مناصب قيادية محليًا أو دوليًا، وأن يكون متقنًا للغة الإنجليزية».

وشدد القحيز، المتخصص في قوانين الشأن الرياضي: «لا توجد أي استثناءات معلنة في لائحة الانتخابات لشرط العامين، يُعتبر هذا الشرط نصًا قانونيًا ملزمًا وصارمًا، ويتطلّب من المرشح لمنصب الرئيس إثبات ممارسة العمل التنفيذي أو القيادي في مجال كرة القدم لمدة عامين على الأقل خلال آخر 5 أعوام».

وانتهت فترة التقدّم بالقوائم المترشحة مساء السبت، وبدأ فحص الأسماء المتقدّمة الأحد وينتهي الجمعة، على أن تعلن لجنة الانتخابات القوائم الأوَّلية السبت.

وعمّا إذا كان العمل في الإعلام الرياضي أو تحليل المباريات عبر الوسائل المختلفة يندرج تحت مصطلح «الخبرة الرياضية»، ردّ القحيز: «لا يدخل فيها التحليل أو العمل الإعلامي، بل لابد من هيئة رياضية ترتبط بكرة القدم، اتحاد أو رابطة أو نادٍ، وهذا الشرط الواضح يهدد من لا يستوفيه بخطر الإبعاد عن الانتخابات».

وأبان: «هذا الشرط يستلزم من المرشح للرئاسة أن تكون خبراته الرياضية تضمّنت مناصب مثل أمين عام، أو أمين عام مساعد، أو مدير إدارة أو إدارة تنفيذية، أو عضو مجلس إدارة، أو رئيس أو عضو لجنة دائمة، أو أي منصب قيادي داخل الاتحاد أو في جهة رياضية محلية أو دولية».

وخلال الفترة من 9 إلى 13 أغسطس، يستقبل مركز التحكيم الرياضي السعودي الطعون والتظلمات على قرارات لجنة الانتخابات تجاه القوائم. وعلّق القحيز: «اللجنة لا تملك الصلاحية لتجاوز مدة العامين أو التغاضي عن بعضها، ويحق لأي قائمة الطعن أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي في حال قبول ملف مرشح لا يستوفي هذا الشرط بشكل كامل».

وإضافةً إلى قوائم خيمي والعصيمي والوداعي، تقدّم للانتخابات بدر الرزيزراء، الرئيس السابق لنادي القادسية، والدكتور خالد الغامدي، الرئيس السابق للنادي الأهلي.

وترأس خيمي نادي الوحدة مرتين، الأولى من 2018 إلى 2019، والثانية من نوفمبر 2025 وحتى منتصف العام الجاري.