الهجن.. تتويج الفائزين بكأس «هامة طويق»

تَوَّج محمد البلوي، نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن، بحضور الداعم رياض السعدون، الفائزين بكأس «هامة طويق»، المنظَّمة ضمن منافسات السباق الثاني من سباقات موسم الطائف 2026 في ميدان الطائف للهجن مع مجموع جوائز 1.540.000 ريال موزَّعةٍ على 16 شوطًا.

وحقق كأس «هامة طويق» لمفاريد بكار عام المالك علي سالم الصعاق مع المطية «جنا»، فيما نال كأس مفاريد قعدان عام المالك حران راشد الغفلي مع المطية «الشبابي»، وذهب كأس مفاريد إنتاج السعودية بكار عام للمالك فهيد راشد المري مع المطية «الوسمية»، وكأس مفاريد إنتاج السعودية قعدان عام للمالك سلطان برجس مع المطية «سهاج».

وفي منافسات الحقايق، تُوِّج المالك عطا الله سعيد محارب الشراري بكأس «هامة طويق» حقايق بكار عام مع المطية «التاريخية»، وحقق المالك محمد بن علي المري كأس حقايق قعدان عام مع المطية «بدران»، فيما ذهبت كأس حقايق إنتاج السعودية بكار عام للمالك عبد الهادي هضبان المري مع المطية «عتاب»، وفاز بكأس حقايق إنتاج السعودية قعدان عام المالك مبارك سالم المري مع المطية «شاهين».

وفي فئة اللقايا، حقق كأس «هامة طويق» بكار عام المالك عبيد علي السناري مع المطية «الغزيل»، وتُوِّج بكأس قعدان عام المالك سالم سعيد منانه الكتبي مع المطية «المختبر».

وفي فئة الجذاع، حقق كأس بكار عام المالك بندر محمد زومان الهاجري مع المطية «مهاوي»، وحصد كأس قعدان عام المالك محمد عبيد مسعود المري مع المطية «ترند».

أمَّا في منافسات الثنايا، فنال كأس «هامة طويق» بكار عام المالك مسفر يحيى سالم آل سليم مع المطية «الذهبية»، وحقق كأس قعدان عام المالك خالد حمدان حامد البلوي مع المطية «شاهين». في حين ذهبت كأس حيل عام للمالك ماجد ناصر المكيرش مع المطية «توافيق»، وحصل على كأس زمول عام المالك عبد الهادي المري مع المطية «مهلي».