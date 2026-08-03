«واشنطن المفتوحة».. أول ألقاب ألكسندرا الاحترافية

تغلَّبت الفلبينية ألكسندرا إيالا 4ـ6 و6ـ4 و6ـ0 على الأمريكية جيسيكا بيجولا، المصنَّفة ​الأولى، بعد استئناف نهائي بطولة واشنطن المفتوحة، الإثنين، لتصبح أول لاعبةٍ من الفلبين تفوز بلقبٍ فردي في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

وقرَّر المنظمون ‌إيقاف النهائي، الأحد، ​عندما ‌كانت ألكسندرا متقدمةً ⁠2ـ1 ​في المجموعة ⁠الثانية بعد خسارتها الأولى بسبب هطول الأمطار المستمر.

ولم تستفد جيسيكا، التي كانت تسعى إلى الفوز بلقب واشنطن للمرة الثالثة بعد تتويجها ⁠عامَي 2019 و2021، من ‌تقدُّمها ‌بمجموعةٍ، ومالت الكفة سريعًا لصالح ​إيالا.

وحسمت اللاعبة ‌الفلبينية عشرةً من أصل 13 ‌شوطًا جرت الإثنين، وأدركت التعادل بمجموعةٍ لكل لاعبةٍ قبل أن تندفع بقوةٍ في المجموعة الحاسمة ‌مدعومةً بضربة إرسالٍ قويةٍ بيدها اليسرى، وضرباتٍ فيها قدرٌ ⁠من ⁠المخاطرة من الخط الخلفي.

وبهذا حقَّقت ألكسندرا انتصارها الخامس على لاعباتٍ من المراكز العشرة الأولى بعد تغلبها على إيلينا ريباكينا، وإيلينا سفيتولينا مرتين، وإيجا شفيونتيك.

وبفضل هذا اللقب، ستتقدَّم إيالا إلى المركز الـ 20 عالميًّا في التصنيف ​العالمي للاعبات ​التنس المحترفات، في أعلى مركزٍ تصل إليه.