حتى 2030.. أمريكا تجدّد الثقة في بوكيتينو

جدَّد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، الإثنين، عقد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب المنتخب الأول، حتى 2030، ما يُطلق فصلًا جديدًا في المشروع الذي سيسمح بمواصلة إحداث تأثيرٍ أكبر في منظومة اللعبة محليًّا.

وتولى المدرب السابق لتوتنام وتشيلسي الإنجليزيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي المهمة الأمريكية سبتمبر 2024، وركز بشكلٍ أساسٍ على إعداد المنتخب لكأس العالم 2026.

وتحت قيادته، تصدَّر المنتخب مجموعته المونديالية للمرة الثالثة فقط في تاريخه، ثم تغلَّب على البوسنة 2ـ0 في دور الـ 32 محققًا بذلك أول فوزٍ له في الأدوار الإقصائية منذ 2002، ومسجلًا رقمًا قياسيًّا جديدًا لأمريكا لأكبر عددٍ من الانتصارات في بطولة كأس عالمٍ واحدةٍ.

كذلك قدَّم بوكيتينو كرةً تميَّزت بالنهج الهجومي حيث سجل في جميع مبارياته الخمس، وأحرز هدفين على الأقل في أربعٍ منها.

وينصُّ الاتفاق الجديد على تقديم بوكيتينو ومساعديه المشورة والدعم للاتحاد بشأن التطوير الأوسع لمسار المنتخب، وكرة القدم للشباب، وتعليم المدربين، والتعاون مع الدوريات الاحترافية، والجوانب الفنية الأخرى ذات العلاقة باللعبة.

وقال جيه تي باتسون، الرئيس التنفيذي والأمين العام للاتحاد، في بيانٍ صحافي، الإثنين: «يؤمن بوكيتينو وفريقه بمستقبل كرة القدم الأمريكية، ويتيح لنا مشروعنا الجديد البناء على التقدم الذي أحرزه المنتخب، والزخم الذي حققته اللعبة».

وأضاف: «نعلم أن أمامنا كثيرٌ من العمل لتحقيق طموحاتنا الواضحة، بما في ذلك المنافسة على الفوز بكأس العالم، وجعل كرة القدم الرياضة الأكثر شعبيةً في كل مجتمعٍ».

أمَّا بوكيتينو، فقال بدوره: «اتضح لنا جليًّا وجود إمكاناتٍ هائلةٍ لتعزيز برنامج المنتخب. إن الحماس الذي لمسناه من الجماهير طوال كأس العالم زاد من إيماننا بما هو ممكنٌ هنا. نحن متحمِّسون لهذه الفرصة لنقل خبراتنا ومعرفتنا إلى مختلف مجالات الاتحاد الأمريكي للعبة، والإسهام في تطوير مسارات اللاعبين والمدربين والفرق، ونسعى إلى ترك بصمةٍ دائمةٍ في هذه الرياضة في البلد».



وقبل انطلاق تصفيات كأس العالم 2030، سيشارك المنتخب الأمريكي في بطولتي اتحاد أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي «كونكاكاف»، وهي دوري الأمم والكأس الذهبية في 2027 و2029.