الرواتب المتأخرة.. الاتفاق ينضم

يواجه نادي الاتفاق أزمةً ماليةً، تتمثَّل في تأخُّر صرف رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم أربعةَ أشهرٍ على الرغم من استيفائه متطلبات الكفاءة المالية، وفقًا لمصدر اتفاقي خاصّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن عددًا من لاعبي الفريق بدؤوا، في الأيام الماضية، اتخاذ خطوات نظامية عبر إشعار إدارة النادي بنيَّتهم فسخ عقودهم من طرف واحد في حال استمرار تأخر صرف المستحقات المالية، استنادًا إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وبيَّن أن إدارة الاتفاق تسعى إلى احتواء الأزمة، ومعالجة ملف الرواتب خلال الفترة المقبلة لتجنُّب أي تصعيد قانوني قد يؤثِّر في استقرار الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أن النادي لم يحصل حتى الآن على حلول مالية جذرية منذ استقالة الإنجليزي ستيفن جيرارد من منصبه، ما تسبَّب في استمرار الضغوط المالية، وتأخر معالجة عدد من الالتزامات المستحقة.

ويستهلُّ الفريق الشرقي مشواره في دوري روشن السعودي بمواجهة الرياض على ملعبه، وحتى هذه اللحظة لم يُعلن النادي عن التعاقدات الجديدة التي أبرمها «مع بيرسانت سيلينا، وعبد العزيز البيشي».

يذكر أن النصر تعرَّض أيضًا لأزمة رواتب، وهو ما نشرته «الرياضية» 12 يوليو الماضي، إذ تسلَّم عددٌ من اللاعبين راتب يونيو منقوصًا. وحصل الأمر ذاته للشباب، حسبما ذكرت «الرياضية» أيضًا نقلًا عن مصادرها الخاصَّة الأحد الماضي، حيث أتمَّ لاعبو الفريق الأول ثلاثة أشهر دون تسلُّم رواتبهم. وجاء في الخبر، أن السويسري سيرو، والبريطاني جوش بروانهيل، لاعبَي الفريق، أشعرا إدارة النادي، خلال الأيام الماضية، بتأخُّر صرف المستحقات، مطالبَين بسرعة معالجة الملف.