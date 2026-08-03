القادسية يعتمد الصافرة السعودية

تتَّجه إدارة نادي القادسية إلى إسناد غالبية مباريات الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي إلى أطقم تحكيم سعودية، وفق مصادرَ خاصَّة بـ «الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها، أن إدارة النادي الشرقي ستطلب حكاماً أجانبَ في المباريات الجماهيرية والحاسمة من البطولة.

وبين المصدر أن هذا التوجه تعكس ثقة إدارة القادسية بالكفاءات التحكيمية السعودية.

يذكر أن القادسية خاض كل مواجهاته في «روشن» خلال النسخة الماضية بصافرة أجنبية.

وحدَّد الاتحاد السعودي لكرة القدم تكلفة استقدام طاقم أجنبي مكوَّن من أربعة حكام «حكم ساحة ومساعدان وحكم تقنية الفيديو» بـ 240 ألف ريال للمباراة الواحدة، فيما تبلغ تكلفة الطاقم المكوَّن من خمسة حكام 300 ألف، وترتفع إلى 360 ألفًا عند طلب طاقم كامل من ستة حكام. وتمنح آلية الموسم الجديد الأندية حق طلب طواقم أجنبية دون سقف محدَّد سواء لُعبت المباراة على أرض النادي، أو خارجه شريطة رفع الطلب عبر نظام «MySAFF» قبل موعدها بـ 16 يومًا، هذا مع إيداع المبلغ المالي، واستكمال الإجراءات الإدارية.

كذلك، تسمح الآلية للناديين بتقاسم تكلفة الطاقم الأجنبي عند الاتفاق على تقديم طلب مشترك.