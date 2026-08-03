فيليش يفتتح جوائز الدوري.. والرابطة تطلب الممثلين

طلبت رابطة الدوري السعودي للمحترفين من أندية النصر والأهلي والقادسية والخلود ترشيح ممثِّلٍ رسمي عن مجلس إدارة كل نادٍ، أو أحد نجوم النادي السابقين لتسليم جوائز الرابطة عن الموسم الماضي في أول مباراةٍ يخوضها كل فريقٍ على أرضه ضمن الموسم الجديد، وفقًا لما كشفت عنه مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية».

وأرسلت الرابطة خطاباتٍ إلى الأندية الأربعة، طلبت فيها ترشيح الاسم الذي سيُسلِّم الجائزة للاعب الفائز بها، في خطوةٍ تهدف إلى الاحتفاء بنجوم موسم 2025ـ2026 أمام جماهيرهم مع انطلاق الموسم الجديد، 13 أغسطس الجاري.

وفاز البرتغالي جواو فيليش، مهاجم النصر، بجائزة أفضل لاعبٍ، وسيتسلَّمها قبل انطلاق المواجهة مع الفتح، 15 أغسطس، ضمن الجولة الأولى.

وفي الجولة الثانية، يتسلَّم مصعب الجوير، لاعب وسط القادسية، جائزة أفضل لاعبٍ سعودي، وزميله المهاجم المكسيكي جوليان كينيونيس جائزة هدَّاف الموسم الماضي قبل المواجهة مع الاتحاد، 21 أغسطس.

وفي اليوم التالي، يتسلَّم السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، جائزة أفضل حارسٍ قبل مواجهة أبها. ويشهد اليوم ذاته تسليم جائزة أفضل لاعبٍ واعدٍ إلى عبد العزيز العليوة، جناح الخلود، قبل لقاء فريقه مع التعاون.