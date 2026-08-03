سيدات النصر يواجهن الهلال في نهائي غرب آسيا

تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات إلى نهائي بطولة غرب آسيا بعد فوزه على الاتحاد الأردني 3ـ0، الإثنين، على ملعب الأمير محمد في مدينة الزرقاء الأردنية.

وافتتحت البرتغالية أندريا فاريا أهداف المباراة مبكرًا عند الدقيقة 6، وعزَّزت الفرنسية نسرين بهلولي تقدم النصر بالهدف الثاني «41»، واختتمت التنزانية كلارا لوفانجا الثلاثية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ويضرب النصر موعدًا في النهائي مع الهلال السوري، الذي تأهل إثر فوزه على بنات إف سي الإماراتي 2ـ1.