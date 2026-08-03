هامة طويق

توَّج الفائزون بكأس «هامة طويق» منافسات السباق الثاني من سباقات موسم الطائف 2026 في ميدان الطائف للهجن مع مجموع جوائز 1.540.000 ريال موزَّعةٍ على 16 شوطًا، الإثنين (المركز الإعلامي ـ اتحاد الهجن)