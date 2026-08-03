الفلبينية الأولى

أصبحت الفلبينية ألكسندرا إيالا أول لاعبةٍ من بني جلدتها تفوز بلقبٍ فردي في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات بعدما تغلَّبت 4ـ6 و6ـ4 و6ـ0 على الأمريكية جيسيكا بيجولا، المصنَّفة ​الأولى، الإثنين (وكالات)