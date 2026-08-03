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الفلبينية الأولى
2026.08.03 | 11:38 pm
أصبحت الفلبينية ألكسندرا إيالا أول لاعبةٍ من بني جلدتها تفوز بلقبٍ فردي في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات بعدما تغلَّبت 4ـ6 و6ـ4 و6ـ0 على الأمريكية جيسيكا بيجولا، المصنَّفة الأولى، الإثنين (وكالات)
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