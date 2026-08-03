إيطاليا وبريطانيا تحصدان ذهب الألعاب المائية

حقق فريق الغطس الإيطالي الميدالية الذهبية بعد نهائي الغطس المتزامن المختلط من منصة 3 أمتار خلال بطولة أوروبا للألعاب المائية LEN، التي تستضيفها حاليًا باريس العاصمة الفرنسية، فيمان نال الفريق البريطاني ذهبية في مسابقة الرقص الثنائي الحر المختلط للسباحة الفنية.

وعلى المركز الأولمبي للألعاب المائية في سان دوني، إحدى الضواحي الشمالية الشرقية لباريس، حقق الغطاس ماتيو سانتورو وكيارا بيلاكاني الميدالية الذهبية.

وحقق الثنائي البريطاني إيزابيل ثورب ورانجو تومبلين المركز الأول، فيما نال الثنائي الإسباني إيريس تيو ودينيس جونزاليس المركز الثاني والميدالية الفضية.

وسبق للثنائي الإسباني، التتويج ببطولة العالم في هذا الاختصاص ، وقدم عرض قوي على أنغام أغنية ”You Leave onna لفرقة ”ليد زبلين“، وجمع مجموع 257.9733 نقطة، منها أكثر من 95 نقطة في العناصر التقنية و 163 نقطة في الانطباع الفني القوي. وذهبت البرونزية للثنائي الإيطالي فيليبو بيالتي ولوكريزيا روجيرو.