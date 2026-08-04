إعلان رودري يربك حسابات الريال

ظهر الإسباني الدولي رودري، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، الإثنين، في إعلانٍ عن بعض منتجات ناديه على الرغم من الأخبار المتداولة بقوةٍ حول انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني بشكلٍ خاصٍّ.

ونشرت الحسابات الرسمية لبطل الدوري الممتاز عشر مراتٍ، ووصيف الموسم الماضي، صورًا لعددٍ من لاعبيه، من بينهم رودري، المتوَّج مع إسبانيا بكأس العالم 2026، يعرضون أطقمًا رياضيةً بشعار النادي، وهو ما قد يُشير إلى رغبة «السماوي» بالاحتفاظ بقائده.

وتبقَّى عامٌ واحدٌ في عقد رودري الحالي، ويحرص سيتي على ربطه بشروطٍ جديدةٍ بدلًا من النظر في العروض التي تصل إلى اللاعب، الذي يغيب حاليًّا بعد إجرائه عمليةً جراحيةً بسيطةً في الظهر، ويُتوقَّع غيابه عن بداية الموسم الجديد.

وحسبَ موقع «ون فوتبول»، الإثنين، يعدُّ ريال مدريد رودري هدفًا ذا أولويةٍ في إطار سياسته المتمثِّلة في التعاقد مع لاعبين فازوا بالكرة الذهبية «تُوِّج بها الإسباني في 2024». ويتردَّد أن النادي مستعدٌّ لإنفاق أكثر من 50 مليون يورو لإتمام الصفقة.

وقبل أسبوعٍ، كشفت إذاعة «كادينا سير» عن أن برشلونة استفسر هو الآخر من مانشستر سيتي عن وضع اللاعب، موضحةً أن بطل الدوري الإسباني يدرس بشكلٍ قوي التعاقد مع قائد المنتخب إذا فشلت مفاوضاته مع غريمه الريال.

وذكر نيل سولا، الصحافي في الإذاعة الكاتالونية، أن هناك قناعةً راسخةً داخل برشلونة بإمكانية إتمام الصفقة، إذ يعدُّون رودري أحد أفضل لاعبي العالم في مركزه، ويستحق استثمارًا ماليًّا ضخمًا شريطة أن يُظهر رغبته في هذه الخطوة.

وعلى الرغم من اعتقاد ديكو، والمدرب الألماني هانزي فليك بتوفر العناصر المناسبة لديهم في خط الوسط إلا أن الشكوك التي أثيرت بعد إصابة فرينكي دي يونج، واحتمالية غيابه الطويل، فتحت الباب أمام سيناريو جديد.

ووفقًا للإذاعة ذاتها، لا يعتزم سيتي تسهيل مغادرة قائده، وسيطلب مبلغًا كبيرًا للسماح له بالرحيل.