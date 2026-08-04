رسميا.. عابدي في الاتحاد

انتقل فارس عابدي، الظهير الأيسر، رسميًا الإثنين إلى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم قادمًا من نيوم، وأكدت لـ «الرياضية» مصادر توقيعه عقدًا لأربعة مواسم مع ناديه الجديد.

وكانت «الرياضية» قد كشفت في 26 و30 يوليو الماضي عن دخول الاتحاد في مفاوضاتٍ مع نيوم للحصول على خدمات اللاعب، وتوصل الطرفان لاحقًا إلى اتفاقٍ بشأن الصفقة.

وأعلن النادي الجدّاوي، مساء الإثنين عبر مركزه الإعلامي، عن انضمام الظهير الأيسر، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى كتيبة «النمور».

ويُعزِّز الفريق، الذي يٌدرِّبه الألماني ينس فيسينج، هذا المركز بعد يومين فقط من انتقال الظهير الألباني ماريو ميتاي إلى جنوى الإيطالي بصيغة الإعارة لموسم واحد مع أحقية الشراء.

وبعدما لعِب لعدَّة فرقٍ أمريكية، في الأعوام الأولى من مشواره الكروي، التحق عابدي بصفوف الوحدة مطلع عام 2020، وقضى نصف موسم فقط غادر بعده نحو القادسية، حيث أمضى أربعة مواسم، تلاها موسم مع الفيحاء وآخر مع نيوم.

وخلال الموسم الماضي، خاض اللاعب 33 مباراةً مع نيوم، من أصل 34، في دوري روشن السعودي، ومباراةً في كأس خادم الحرمين الشريفين، وصنع ثلاثة أهداف.