تير شتيجن من برشلونة إلى أياكس

التحق الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، بأياكس أمستردام على سبيل الإعارة لموسم 2026ـ2027، وفقًا لما أعلنه حامل لقب الدوري الهولندي لكرة القدم 36 مرة، الثلاثاء.

وذكر النادي الهولندي في بيان له: «توصّل أياكس أمستردام إلى اتفاق مع برشلونة ومارك تير شتيجن».

وغاب اللاعب البالغ 34 عامًا، الذي انضمّ إلى برشلونة عام 2014 قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، عن جزء كبير من الموسمين الماضيين بسبب معاناته من إصابات خطيرة.

ومع حجز جوان جارسيا مركز حراسة المرمى في التشكيلة الأساسية لفريق المدرب الألماني هانزي فليك، أعار النادي الكاتالوني تير شتيجن إلى جيرونا في يناير، لكنه تعرّض في فبراير إلى إصابة بالعضلة الخلفية للفخذ خلال ظهوره الثاني مع فريقه الجديد، ما أدّى إلى نهاية موسمه.

ولم يُستدع الدولي الألماني إلى قائمة منتخب بلاده المشارك بكأس العالم الأخيرة في أمريكا والمكسيك وكندا.

ويرتبط تير شتيجن، الذي أحرز لقبًا بدوري أبطال أوروبا عام 2015، وسبعة في «لا ليجا» مع برشلونة، بعقد حتى يونيو 2028 مع بطل إسبانيا 29 مرة.